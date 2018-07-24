В новосибирском ЗАО «База ПТК-30» введено наблюдение

Сбербанк России » добился введения процедуры наблюдения в новосибирском ЗАО «База ПТК-30», входящем в группу строительных компаний ПТК-30. Соответствующее решение арбитражного суда Новосибирской области датировано 23 июля.

Банк подал заявление в суд в мае 2018 года. Его требования составляют 244,9 млн руб. Итоги наблюдения арбитраж рассмотрит 19 января 2019 года.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в июле этого года арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению заявление ПАО «Сбербанк России» о банкротстве ООО «Авангардстрой», также входящего в состав группы ПТК-30 и являющегося застройщиком жилого комплекса «Времена года» в левобережной части Новосибирска . Просроченная задолженность застройщика перед банком в этом случае составляет 538 млн руб. ЗАО «База ПТК-30» является учредителем «Авангардстроя».