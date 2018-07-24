ЦБ будет отслеживать риски отмены возврата экспортной выручки компаниями под санкциями

"Мы не обсуждаем поручения Совета Федерации, мы их принимаем", — сказал он журналистам на вопрос, будет ли ЦБ обсуждать поручение верхней палаты парламента, которое касается рисков отмены возврата валютной выручки.

По словам Швецова, ЦБ будет оценивать риски «на платежный баланс, на финансовую стабильность».