ЦБ будет отслеживать риски отмены возврата экспортной выручки компаниями под санкциями 

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Банк России в течение года будет отслеживать риски отмены возврата экспортной выручки компаниями, которые находятся под западными санкциями. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая в Совете Федерации.
"Мы не обсуждаем поручения Совета Федерации, мы их принимаем", — сказал он журналистам на вопрос, будет ли ЦБ обсуждать поручение верхней палаты парламента, которое касается рисков отмены возврата валютной выручки.
По словам Швецова, ЦБ будет оценивать риски «на платежный баланс, на финансовую стабильность».