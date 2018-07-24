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ВТБ снижает ставки в рамках программы «АвтоЮбилей»
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ВТБ снижает ставки в рамках программы «АвтоЮбилей» 

АиФ Казань 37 минут назад
Фото: АиФ Казань
ВТБ продлевает действие программы «АвтоЮбилей» и предлагает клиентам сниженную ставку для покупки автомобиля в кредит — от 8,9% годовых. Предложение доступно до 30 сентября 2018 г.
Приобрести автомобиль в кредит со страхованием залога и без подтверждения дохода по ставке 8,9% можно с учетом предлагаемых банком дисконтов: за оформление полиса страхования жизни и при выборе карты ВТБ «Автолюбитель». Оформляя только полис страхования жизни, клиент может купить автомобиль в кредит по ставке 10,9%. Без заключения договора личного страхования ставка для клиента составит 13,9% годовых.
Действие программы распространяется на новые автомобили всех марок и моделей при сумме кредита от 300 тыс. до 5 млн рублей. Кредитные средства доступны на срок от года до пяти лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства. Решение по кредиту принимается банком не более чем за два рабочих дня.
По итогам пяти месяцев 2018 г. объем автокредитования ВТБ составил 28 млрд рублей, увеличившись на 24% по сравнению с январем-маем 2017 г. Портфель банка в данном сегменте за пять месяцев 2018 г. превысил 101 млрд рублей.
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