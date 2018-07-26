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ВТБ предлагает малому бизнесу предодобренные кредиты
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ВТБ предлагает малому бизнесу предодобренные кредиты 

АиФ Владимир 26 минут назад
Фото: АиФ Владимир
ВТБ расширяет возможности получения предодобренных кредитов в рамках программы «В один клик», доступной в мобильном приложении и интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн». Теперь услугой могут воспользоваться действующие клиенты не только в рамках эквайринга, но и зарплатных проектов и расчетно-кассового обслуживания.
Заранее одобренный кредит в размере до 5 млн рублей предлагается по ставке от 13,5% на срок до трех лет. Также клиентам доступно оформление овердрафта с максимально возможным лимитом до 5 млн рублей по ставке 14% на срок до двух лет. При этом клиенты, подключенные к системе дистанционного банковского обслуживания, могут получить кредит без визита в офис банка и предоставления дополнительных документов.
К программе «В один клик» могут присоединиться клиенты сегмента малого бизнеса во всех регионах присутствия банка.
Руководитель департамента малого бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин отметил: «Цифровые каналы взаимодействия с клиентом и дистанционное предоставление различных банковских продуктов, включая кредитные, — это, прежде всего, удобство и мобильность для наших клиентов. Технологичные продукты становятся все более востребованными, поэтому мы постоянно расширяем возможности кредитования, в том числе запуская предодобренные кредитные решения и дистанционное оформление кредитной сделки».
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