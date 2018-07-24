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Госдума приняла закон о страховании вкладов малого бизнеса в банках
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Госдума приняла закон о страховании вкладов малого бизнеса в банках 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, распространяющий с 1 января 2019 года систему страхования на денежные средства малых предприятий, в том числе микропредприятий, в банках.
В настоящее время страхованию и возмещению в случае отзыва у банка лицензии подлежат лишь денежные средства, размещенные на счетах (во вкладах) граждан и индивидуальных предпринимателей, в пределах 1,4 миллиона рублей. Закон распространяет такое страхование на счета (вклады) малых предприятий в банках. При этом предусмотрен механизм, позволяющий обеспечить выплату страхового возмещения таким предприятиям в срок, сопоставимый со сроком осуществления выплат, действующим в отношении граждан.
"Малый бизнес — это рабочие места, эффективное и конкурентоспособное производство. Его включение в систему страхования вкладов станет серьезной гарантией для предпринимателей", — заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. В случае отзыва у банка лицензии отсутствие страхования денежных средств малых предприятий, по его словам, «неизбежно ставит под угрозу их дальнейшую деятельность». Устойчивая же работа малого бизнеса способствует развитию экономики страны, подчеркнул спикер.
Перешедшие к Агентству по страхованию вкладов (АСВ) требования по договорам банковского вклада (депозита) и договорам банковского счета, стороной по которым являются малые предприятия, согласно принятому закону, включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.
АСВ для проверки сведений о лицах, уполномоченных действовать по доверенности от имени малых предприятий, сможет запрашивать и получать бесплатно сведения, содержащиеся в едином госреестр юрлиц, в том числе, доступ к которым ограничен. В случае, когда на момент выплаты страхового возмещения малое предприятие признано банкротом, оно будет перечисляться на используемый в ходе конкурсного производства (реализации имущества гражданина) счет должника в установленном АСВ порядке.
Закон также обязывает банки обеспечивать в актуальном состоянии сведения о вкладчиках — малых предприятиях, в том числе сверять сведения, содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, с имеющимися в банке данными об этих лицах. Банки — участники системы страхования вкладов, в отношении которых ЦБ ввел запрет на привлечение во вклады денежных средств физлиц и открытие им банковских счетов, не смогут привлекать во вклады и денежные средства индивидуальных предпринимателей и малых предприятий.
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