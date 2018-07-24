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Совфед одобрил повышение требований к минимальному уставному капиталу страховщиков
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Совфед одобрил повышение требований к минимальному уставному капиталу страховщиков 

Банки.ру 40 минут назад
Совет Федерации одобрил закон о повышении требований к минимальному уставному капиталу страховщиков.
«Минимальный уставный капитал компаний, осуществляющих страхование жизни, будет составлять 450 млн рублей; личное и имущественное страхование — 300 млн рублей; перестрахование — 600 млн рублей. Действующие страховые компании должны будут в три этапа, до 1 января 2022 года, доформировать свои уставные капиталы согласно новым требованиям», — говорится в опубликованном во вторник сообщении пресс-службы Банка России.
В ЦБ подчеркивают, что рост капитализации будет способствовать повышению финансовой устойчивости и платежеспособности участников страхового рынка.
«При этом значительный переходный период позволит страховым компаниям и их владельцам провести докапитализацию с учетом собственных планов по развитию бизнеса», — указывают в Центробанке.
При этом для организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование, минимальный размер уставного капитала сохранится в размере 120 млн рублей.
Минимальный размер уставного капитала для новых страховых организаций, осуществляющих личное и имущественное страхование, по истечении одного года после дня официального опубликования закона возрастет с 120 млн до 300 млн рублей. В результате требования к размеру их уставного капитала будут аналогичны требованиям к уставному капиталу банков с базовой лицензией.
Кроме того, закон уточняет положения, связанные с порядком лицензирования страховщиков. «В частности, вводится норма о предоставлении соискателем лицензии бизнес-плана, требования к которому устанавливаются органом страхового надзора. Действующие страховые организации должны будут представить бизнес-план в течение года после вступления в силу соответствующих положений закона», — говорится в сообщении регулятора.
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