Совфед одобрил повышение требований к минимальному уставному капиталу страховщиков

Совет Федерации одобрил закон о повышении требований к минимальному уставному капиталу страховщиков.

«Минимальный уставный капитал компаний, осуществляющих страхование жизни, будет составлять 450 млн рублей; личное и имущественное страхование — 300 млн рублей; перестрахование — 600 млн рублей. Действующие страховые компании должны будут в три этапа, до 1 января 2022 года, доформировать свои уставные капиталы согласно новым требованиям», — говорится в опубликованном во вторник сообщении пресс-службы Банка России

В ЦБ подчеркивают, что рост капитализации будет способствовать повышению финансовой устойчивости и платежеспособности участников страхового рынка.

«При этом значительный переходный период позволит страховым компаниям и их владельцам провести докапитализацию с учетом собственных планов по развитию бизнеса», — указывают в Центробанке.

При этом для организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование, минимальный размер уставного капитала сохранится в размере 120 млн рублей.

Минимальный размер уставного капитала для новых страховых организаций, осуществляющих личное и имущественное страхование, по истечении одного года после дня официального опубликования закона возрастет с 120 млн до 300 млн рублей. В результате требования к размеру их уставного капитала будут аналогичны требованиям к уставному капиталу банков с базовой лицензией.

Кроме того, закон уточняет положения, связанные с порядком лицензирования страховщиков. «В частности, вводится норма о предоставлении соискателем лицензии бизнес-плана, требования к которому устанавливаются органом страхового надзора. Действующие страховые организации должны будут представить бизнес-план в течение года после вступления в силу соответствующих положений закона», — говорится в сообщении регулятора.

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