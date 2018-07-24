Иран потребовал извинений от Adidas

Иран потребовал извинений от компании Adidas

Президент Федерации футбола Исламской Республики Мехди Тадж потребовал официальных извинений от немецкого производителя спортивной одежды Adidas. Причиной этому стало решение компании удалить на своем официальном сайте Иран из списка государств, имеющих доступ к услугам и продукции Adidas.

"Учитывая неадекватный шаг, предпринятый на своем веб-сайте компанией Adidas в отношении священного имени дорогого Ирана, необходимо принять оперативные карательные меры против такого поведения, которое нарушает права человека", — приводит телеканал Press TV выдержки из письма Таджа, направленного руководству Adidas.

По мнению иранского спортивного чиновника, действия концерна вызывают недоумение, учитывая, что мужская сборная Ирана по футболу полностью выполнила свои обязательства в рамках контракта с Adidas, в том числе во время прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

Тадж подчеркнул, что никто не имеет право оскорблять народ его страны, и Федерация футбола ИРИ "будет твердо отстаивать достоинство Ирана и иранской нации".