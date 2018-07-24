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Производитель шоколада Lindt расширит производство
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Производитель шоколада Lindt расширит производство 

Ведомости 50 минут назад
Швейцарский производитель шоколада Lindt планирует расширить производство. Об этом говорится в сообщении компании.
Lindt вложит около 200 млн швейцарских франков в течение 3-4 лет в строительство производственных линий для какао и шоколадной массы на американском заводе в Нью-Гэмпшире. Кроме того, уже в 2018 г. компания инвестирует более 30 млн швейцарских франков в модернизацию и расширение производства в Швейцарии, где делают какао-массу.
По итогам I полугодия 2018 г. Lindt добился сильных продаж, отмечается в сообщении. Они выросли на 7,7% до 1,67 млрд швейцарских франков. Компания отмечает, что рост продаж был на всех основных рынках. Например, в России темпы роста достигли двухзначных цифр, отмечает компания, но точные показатели по этой стране не раскрывает. Увеличить продажи помогли бренды Lindor и Excellence, лимитированная серия золотых зайчиков на Пасху и линия продуктов без сахара.
Швейцарский производитель отмечает, что цены на какао-бобы в начале года достигли многолетнего минимума, однако с тех пор резко выросли. Цены на какао-масло достигли 10-летнего максимума, при этом другие ключевые ингредиенты подешевели, добавляет Lindt: это фундук и сахар. Трудности для компании сохраняются, отмечает Reuters: потребители изменили свои привычки в сторону более здоровых перекусов и все больше покупают онлайн, когда у них не возникает желания добавить к своим покупкам плитку шоколада.
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