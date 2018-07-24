Производитель шоколада Lindt расширит производство

Швейцарский производитель шоколада Lindt планирует расширить производство. Об этом говорится в сообщении компании.

Lindt вложит около 200 млн швейцарских франков в течение 3-4 лет в строительство производственных линий для какао и шоколадной массы на американском заводе в Нью-Гэмпшире. Кроме того, уже в 2018 г. компания инвестирует более 30 млн швейцарских франков в модернизацию и расширение производства в Швейцарии , где делают какао-массу.

По итогам I полугодия 2018 г. Lindt добился сильных продаж, отмечается в сообщении. Они выросли на 7,7% до 1,67 млрд швейцарских франков. Компания отмечает, что рост продаж был на всех основных рынках. Например, в России темпы роста достигли двухзначных цифр, отмечает компания, но точные показатели по этой стране не раскрывает. Увеличить продажи помогли бренды Lindor и Excellence, лимитированная серия золотых зайчиков на Пасху и линия продуктов без сахара.