Суд по иску банка «Траст» взыскал с офшора его экс-владельцев 7,8 млрд руб 

МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску санируемого банка «Траст» решил взыскать около 108 миллионов долларов и более 962 миллионов рублей (по текущему курсу в сумме около 7,8 миллиарда рублей) с зарегистрированной на Кипре компании Retail Chain Properties Limited, бенефициарами которой являются бывшие владельцы «Траста» — Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Истец потребовал погасить задолженность по двум кредитным договорам, заключенным в 2010 году с ответчиком, владеющим крупной торговой недвижимостью в Москве. В частности, Retail Chain Properties сдает собственное недвижимое имущество в аренду торговой сети Billa.