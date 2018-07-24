Суд по иску банка «Траст» взыскал с офшора его экс-владельцев 7,8 млрд руб

Истец потребовал погасить задолженность по двум кредитным договорам, заключенным в 2010 году с ответчиком, владеющим крупной торговой недвижимостью в Москве. В частности, Retail Chain Properties сдает собственное недвижимое имущество в аренду торговой сети Billa.