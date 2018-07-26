Сервис «Яндекс. Такси» напугал литовский сейм

Работа российской компании «Яндекс. Такси» может угрожать национальной безопасности Литвы , заявил депутат партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Аудронюс Ажубалис

Ажубалис попросил директора департамента государственной безопасности Литвы Дарюса Яунишкиса изучить деятельность « Яндекс . Такси», передает «Sputnik Литва» со ссылкой на пресс-службу литовского парламента.

«Не секрет, что Россия стремится расширить свое влияние с помощью различных средств, в том числе за счет бизнеса. Услуги такси также могут быть использованы для идентификации настроений и установок пассажиров. Любая информация в контексте гибридной войны о состоянии граждан может быть полезна агрессору, поэтому инвестиции России в Литву, конечно, должны быть оценены с точки зрения национальной безопасности», — сказал Ажубалис.

Также он поинтересовался у Яунишкиса, известно ли было департаменту о начале работы компании в Литве, проведена ли была оценка потенциальных угроз для безопасности страны.

«Яндекс. Такси» начал работу в Эстонии Латвии в конце июля.

В мае депутаты от партии «Союз Отечества — Христианские демократы» заявляли, что закупленные в России контрольно-измерительные приборы для литовских энергетиков является угрозой национальной безопасности страны.