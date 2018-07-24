«М. Видео» предложит клиентам бесплатное такси

Один из крупнейших ритейлеров в России «М. Видео» совместно с сервисом CallToVisit запустил в своих точках продаж услугу бесплатного такси. Совершив покупку в магазине ритейлера, клиент сможет на такси бесплатно добраться в любую точку Москвы. Об этом Rusbase рассказали представители компаний.
В рамках пилотного проекта услуга запущена в магазине «М. Видео» в ТЦ «Каширская плаза». Чтобы воспользоваться сервисом, клиенты должны единовременно совершить покупку на сумму от 9990 рублей. Для заказа бесплатного такси нужно подойти к стойке вызова такси CallToVisit в магазине и отсканировать QR-код кассового чека.
Пилотный проект продлится до конца сентября 2018 года. При успешности проекта стороны готовы расширить число магазинов «М. Видео», где можно будет воспользоваться сервисом.
«Услуга бесплатного такси для покупателей выгодна не только им, но и самим торговым сетям. С ее помощью компании могут увеличить средний чек, повысить лояльность клиентов и получить еще один инструмент управления конкурентоспособностью бизнеса», — рассказал основатель CallToVisit Сергей Алумов.