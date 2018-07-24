«М. Видео» предложит клиентам бесплатное такси

«М. Видео» запустил для клиентов услугу «бесплатного такси»

Один из крупнейших ритейлеров в России М. Видео » совместно с сервисом CallToVisit запустил в своих точках продаж услугу бесплатного такси. Совершив покупку в магазине ритейлера, клиент сможет на такси бесплатно добраться в любую точку Москвы . Об этом Rusbase рассказали представители компаний.

В рамках пилотного проекта услуга запущена в магазине «М. Видео» в ТЦ «Каширская плаза». Чтобы воспользоваться сервисом, клиенты должны единовременно совершить покупку на сумму от 9990 рублей. Для заказа бесплатного такси нужно подойти к стойке вызова такси CallToVisit в магазине и отсканировать QR-код кассового чека.

Пилотный проект продлится до конца сентября 2018 года. При успешности проекта стороны готовы расширить число магазинов «М. Видео», где можно будет воспользоваться сервисом.