Жертвами санкций США стали не только влиятельные российские олигархи

Когда чиновники Министерства финансов США думали над тем, против кого из россиян необходимо ввести санкции, чтобы наказать Москву за ее предполагаемое вмешательство в президентские выборы 2016 года, вероятнее всего, в их дискуссии мелькало название компании GV Gold.

Это золотодобывающее предприятие среднего бизнеса, которое в течение двух десятилетий медленно наращивало и укрепляло свои позиции внутри российской добывающей промышленности, не принадлежит олигархам и не имеет тесных связей с политическими кругами страны. Во многих смыслах оно представляет собой пример предприятий, которых, по словам критиков российской экономики, просто не существует в России , где господствуют клептократы, крупные государственные компании и олигархи, имеющие массу друзей на высоких постах.

Однако это предприятие стало невольной жертвой санкционного режима Запада, которому идет уже пятый год, и наглядным примером сопутствующего ущерба, наносимого санкциями российской экономике. «Эта компания не имеет никакого отношения к произошедшему. Тем не менее, санкции коснулись и ее, — сказал источник, близкий к руководству GV Gold. — Но что мы можем сделать?»

Введенные в 2014 году — после аннексии Крыма Москвой, — санкции США Евросоюза лишили некоторые крупные российские энергетические и оборонные компании доступа к определенным западным технологиям и долгосрочному финансированию. С тех пор было введено множество новых ограничений, но самые жесткие санкции, введенные в апреле 2018 года, были призваны полностью лишить их жертв доступа к международной банковской системе. Эффект этих санкций оказался немедленным и мощным. Небольшая группа олигархов потеряла 7,5 миллиардов долларов всего за четыре дня. Больше всего пострадал российский олигарх Олег Дерипаска , чьи алюминиевые предприятия «Русал» EN+ резко потеряли в цене.

Но, как показывает опыт GV Gold, эти санкции затронули не только российских олигархов. Вряд ли можно было найти более неудачный момент для их введения. Эта компания готовилась через несколько дней объявить о покупке своего конкурента, компании «Золото Камчатки», — над подготовкой этой сделки руководству GV Gold пришлось работать почти год, и в результате покупки мощности компании должны были увеличиться в два раза. Однако владельцем «Золота Камчатки» был Виктор Вексельберг — олигарх, который, как и г-н Дерипаска, оказался мишенью санкций США. Сделка не состоялась.

Между тем то влияние, которое эти санкции оказали на инвестиционный климат в России, заставило GV Gold отказаться от первичного размещения своих акций. «В связи с изменением геополитической ситуации и негативным воздействием санкций рынок попросту закрылся для первичного размещения акций небольших слаболиквидных предприятий, — сказал источник, знакомый со стратегией компании. — Теоретически они готовы к тому, чтобы разместить свои акции в течение двух месяцев. Однако вероятность того, что это случится в ближайшем будущем, равна нулю».

В этом смысле компания GV Gold не одинока. Провайдер ИT-услуг IBS успел объявить о первичном размещении своих акций до того, как стало известно о введении нового пакета санкций Министерства финансов США, что заставило компанию отложить свои планы. По словам московских банкиров, только самые отчаянные и смелые могут регистрировать новые выпуски своих ценных бумаг на бирже в нынешнем климате. В результате такие компании, как GV Gold и IBS, оказались в тупике. GV Gold, 18% акций которой принадлежит американской инвестиционной компании BlackRock, за последние два года увеличила объемы производства примерно на 35% и стала седьмой в списке крупнейших российских компаний в своей отрасли, однако со следующего года внутренний рост, вероятнее всего, прекратится.

Золотой слиток на стенде ПАО «Высочайший» (GV Gold)

В 2017 году продажа пакета акций этой компании, расположенной на российском Дальнем Востоке, а также ее планы по первичному размещению акций позволяли ее стоимости держаться на уровне 650-750 миллионов долларов. Акционеры, которые создавали эту компанию в течение 20 лет, хотят получать свою прибыль. Как сообщили два источника, компания рассматривает возможность приобретения нескольких российских золотодобывающих активов, что позволит ей нарастить мощности и в будущем конкурировать с двумя лидерами рынка, компаниями «Полюс» и «Полиметалл».

Тем не менее, как сказали эти источники, вариант продажи всей этой компании одному из крупнейших игроков на рынке полностью не исключается, учитывая условия на рынке. «Это не план А, но, возможно, план D или E», — сказал один из них.

В отличие от такого состояния неопределенности, те секторы, против которых были введены санкции, продолжают активно развиваться. В настоящее время объемы добычи нефти и газа в России достигли рекордного за последние 30 лет уровня, а индекс акций компаний нефтегазовой отрасли на московской бирже никогда прежде не поднимался так высоко. Компании г-на Дерипаски ведут переговоры с Вашингтоном по вопросу о временном освобождении их от действия санкций, чтобы они смогли продолжить вести дела. Хотя СМИ и называют главными жертвами санкций влиятельных олигархов и политиков, но, если проанализировать тот ущерб, который санкции нанесли компаниям среднего бизнеса, вы увидите масштабы их реального долгосрочного воздействия.