Совфед одобрил закон о повышении уставного капитала страховщиков

"Минимальный уставный капитал компаний, осуществляющих страхование жизни, будет составлять 450 миллионов рублей; личное и имущественное страхование — 300 миллионов рублей; перестрахование — 600 миллионов рублей. Действующие страховые компании должны будут в три этапа, до 1 января 2022 года, доформировать свои уставные капиталы согласно новым требованиям. Такой закон, принятый Государственной Думой 12 июля, одобрен сегодня Советом Федерации", — уточняется в сообщении ЦБ.

Там же сообщается, что по истечении одного года после дня официального опубликования закона минимальный размер уставного капитала для новых страховых организаций, осуществляющих личное и имущественное страхование, возрастет до 300 миллионов рублей со 120 миллионов, а для страховых организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование (ОМС), минимальный размер уставного капитала сохранится в размере 120 миллионов рублей.

В сообщении поясняется, что рост капитализации будет способствовать повышению финансовой устойчивости и платежеспособности участников страхового рынка, а значительный переходный период позволит страховым компаниям и их владельцам провести докапитализацию с учетом собственных планов развития бизнеса.

В сообщении также говорится, что закон уточняет положения, связанные с порядком лицензирования страховщиков. В частности, вводится норма о предоставлении соискателем лицензии бизнес-плана, требования к которому устанавливаются органом страхового надзора. Действующие страховые организации должны будут представить бизнес-план в течение года после вступления в силу соответствующих положений закона.