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Google выдержал удар Европы
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Google выдержал удар Европы 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Reuters
Рекордный штраф со стороны Еврокомиссии (ЕК) в рамках антимонопольного расследования не отразился на капитализации Google, которой удалось значительно превысить прогнозы аналитиков и заработать рекордную прибыль. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что интернет-гигант фактически не заметил пятимиллиардного штрафа европейских властей. Alpahbet, материнская компания Google, столкнулась со снижением своей прибыли во втором квартале, но рост уровня продаж помог ей выдержать этот удар.
Продажи Alphabet за квартал достигли отметки в 32,7 миллиардов долларов и выросли на 26 процентов по сравнению с прошлым годом. Таких цифр удалось достичь благодаря грамотной рекламной политике Google, включающей видеорекламу на YouTube и таргетинговую рекламу в поисковике. Продажи рекламы у Google составили порядка 28 миллиардов долларов. Для сравнения, годом ранее прибыль компании была 22,7 миллиардов.
Когда генерального директора Google Cундари Пичаи на конференции с аналитиками спросили о последствиях штрафа для компании, то он ответил, что пока «слишком рано» говорить.
«Мы анализируем решение», — добавил он.
ЕК оштрафовала Google, «дочку» компании Alpahbet, за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза. По итогам расследования Еврокомиссия пришла к выводу, что американская компания платила производителям смартфонов за предустановку поисковика и браузера от Google, создавая неконкурентную среду на рынке и увеличивая свою роль в ней.
Еврокомиссия обязала Alpahbet выплатить штраф размере пяти миллиардов долларов и в течении 90 дней исправить ситуацию, предоставив производителям больше свободы. В противном случае в отношении компании грозились ввести новые санкции.
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