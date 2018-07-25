ВТБ на Кубани увеличил выдачу ипотеки и кредитов наличными в 1,5 раза

Виктор Тусиков. Розничный бизнес ВТБ Краснодарском крае продемонстрировал уверенный рост по итогам первого полугодия. За отчетный период банк выдал 18,5 тыс. кредитов на сумму 14,7 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 50%. Об этом рассказал на пресс-конференции управляющий розничным филиалом ВТБ в Краснодаре

Основной объем и количество выдач пришлись на кредиты наличными. За первые шесть месяцев банк выдал более 13 тыс. кредитов на 7,6 млрд рублей, показав положительную динамику к январю-июню 2017 года — 38%.

Спрос на рефинансирование действующих кредитов по-прежнему остается на высоком уровне, так как программа позволяет значительно снизить процентную ставку и уменьшить долговую нагрузку. За шесть месяцев текущего года ВТБ рефинансировал кредитов наличными на сумму 600 млн рублей. По сравнению с первым полугодием 2017 года показатель вырос в 2 раза.

Динамичный рост продолжает показывать рынок жилищного кредитования. За шесть месяцев ВТБ выдал 3,2 тыс. ипотечных займов на общую сумму 5,7 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода прошлого года в 1,6 раза. Наибольшей популярностью у краснодарцев пользовалась программа «Больше метров — меньше ставка», в рамках которой объем выдач увеличился в 2 раза до 763 млн рублей. По отношению к первому полугодию 2017 года размер ипотечного кредита увеличился на 13% до 1,79 млн рублей.

На Кубани каждый шестой автомобиль был приобретен на заемные средства ВТБ. С января по июнь банк выдал свыше 2 тыс. автокредитов на сумму 1,4 млрд рублей. Это в 1,2 раза больше, чем в первом полугодии 2017 года. При этом треть выдач пришлась на программы господдержки.

«В настоящий момент мы отмечаем повышенный интерес клиентов на приобретение автомобилей с пробегом. Их доля от общего количества выдач составляет 25%. Этому способствуют снижение ставок и развитие трейд-ин, — отметил Виктор Тусиков. — В планах до конца года занять в крае 20% рынка кредитных продаж автомобилей».

На протяжении двух кварталов банк улучшал условия как на кредитные, так и на сберегательные продукты, что в целом сказалось на покупательской активности и росте портфелей. Так, с начала года портфель кредитов физлицам увеличился на 10% — до 61 млрд рублей, а депозитный на 11% — до 81 млрд рублей.