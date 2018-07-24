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Newzoo: Россия займет 11 место в мире по доходам игровой индустрии в 2018 году
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Newzoo: Россия займет 11 место в мире по доходам игровой индустрии в 2018 году 

CyberSport.ru 1 час назад
Фото: CyberSport.ru
Аналитическая компания Newzoo опубликовала статистику предполагаемых доходов видеоигровых рынков в различных странах мира. Лидером оказался Китай — в 2018 году ожидаемые доходы индустрии в этой стране составят $37,9 млрд Россия заняла одиннадцатое место с показателем $1,67 млрд Изображение увеличивается по клику
Newzoo.com  В тройку лидеров также вошли США и Япония. Американский рынок, по прогнозам аналитиков, получит около $30,4 млрд прибыли, а японский — $19,2 млрд По доходам игровых рынков Россию также обошли Южная Корея, Германия, Великобритания, Франция, Канада, Испания и Италия. Украина заняла 42 место с ожидаемым доходом около $217 млн Казахстан попал на 47 строчку со $179 млн прибыли, а Белоруссия — на 66 строчку с показателем $86 млн В таблице указано, сколько жителей в каждой из стран имеют доступ к интернету. Больше всего людей пользуются интернетом в Китае — около 850 млн человек. Второе место занимает Индия, которая расположилась на 16 строчке рейтинга. В ней доступ к сети имеют 481 млн человек, а выручка игровой индустрии в 2018 году составит около $1,17 млрд Ранее Newzoo опубликовала исследование, в котором сделала прогноз темпов роста киберспортивной индустрии. В 2018 году доходы этого рынка увеличатся на 40% относительно показателей предыдущего года и достигнут $906 млн К 2021 году, по мнению аналитиков, ежегодная выручка индустрии превысит $1,5 млрд
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