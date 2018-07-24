«Юнипро» опротестует решение суда по делу с ФАС о нарушении закона о конкуренции

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Генерирующая компания «Юнипро» (входит к германскую Uniper) готовит апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы, который подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России , признавшую «Юнипро» и «Системного оператора» виновными в нарушении закона о конкуренции после аварии на третьем блоке Березовской ГРЭС в Красноярском крае и принявшей решение наложить на компании штрафы. Об этом сообщил журналистам управляющий партнер адвокатского бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры» Григорий Чернышов, представлявший интересы генерирующей компании в суде.

"Работам сейчас над апелляционной жалобой, у нас месяц на подачу, мы ее подадим", — сказал он.

Чернышов отметил, что, по его оценкам, апелляционный суд рассмотрит жалобу компании осенью. Также он выразил надежду, что опротестовывать решение арбитража Москвы будет и «Системный оператор».

"В деле доказательств, чтобы отменить решение ФАС, признать его незаконным, — выше крыше", — добавил Чернышов.

Он отметил, что суд первой инстанции рассмотрел дело «Юнипро» и «Системного оператора» против ФАС в рекордно короткие сроки. «Судебное решение ничем не отличатся от решения ФАС. Дело рассмотрено в рекордно короткие сроки. Всего было 2 заседания по этому делу», — напомнил адвокат.

Суть дела

ФАС возбудила в июне 2017 г. дело из-за недоставки мощности с Березовской ГРЭС на сумму в 1 млрд руб. По информации ведомства, после аварии в котельном отделении третьего энергоблока ГРЭС в феврале 2016 г. «Юнипро» прекратила его эксплуатацию, но продолжала взимать плату с потребителей. В январе 2018 года ФАС признала «Юнипро» и «Системного оператора» в нарушении закона о конкуренции, которое выразилось в ущемлении интересов участников рынка электроэнергии. За такое нарушение по закону налагается штраф, но его размер для обеих компаний регулятор еще не рассчитал. «Юнипро» и «Системный оператор» подали исковые заявления в арбитражный суд Москвы на решение ФАС. Суд принял к рассмотрению оба заявления, впоследствии объединив их в одно дело. В июле суд вынес решение о поддержке решения ФАС.

Третий энергоблок Березовской ГРЭС был запущен осенью 2015 г. 1 февраля 2016 г. на энергоблоке произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла.

Позиция компании

"Юнипро" в своем заявлении, распространенном для СМИ, отмечает, что компания «крайне обеспокоена» решением суда.

"Представляется, что, хотя решение суда касается конкретной аварии на Березовской ГРЭС, в перспективе оно может оказать влияние на всю отрасль. Своим решением суд поддержал произвольную интерпретацию ФАС России норм и правил регулирования электроэнергетики. Эта интерпретация возлагает на субъекты рынка несвойственные им функции и фактически вынуждает их действовать в противоречии с регламентами ОРЭМ (оптового рынка электроэнергии и мощности — прим. ред.)", — говорится в сообщении компании.

"Если решение вступит в силу, всем участникам рынка придется следовать этому прецеденту при любой аварии под угрозой преследования со стороны ФАС России", — добавляет «Юнипро».

В состав «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 тыс. 229 МВт. 83,73% акций ПАО «Юнипро» принадлежит международному энергетическому концерну Uniper SE.