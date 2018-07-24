«Газпром» нашел способ выявления хищений газа

Как сообщает ИА «Интерфакс» со ссылкой на журнал «Газовая промышленность», российский газовый монополист разработал и планирует внедрить во всех дочерних газоснабжающих и газораспределительных компаниях аналитический и управленческий алгоритм, позволяющий выявлять воровство газа (небаланс).

Сократить небаланс можно при помощи систематизации, унификации и усовершенствования процедуры ежесуточного формирования оперативного баланса газа в части повышения прозрачности и оперативности выявления проблем с балансом газа. Оперативный учет топлива ведется по балансовым зонам, которые формируются на основе гидравлической связи источника газоснабжения, сетей газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования покупателей газа.

По данным газеты «Ведомости», наиболее остро проблема хищения газа наблюдается в республиках Северо-Кавказского федерального округа, где потери достигают 3,5 млрд кубометров в год или 16 млрд рублей. Так, в 2017 году на Кавказе было оплачено меньше 85% потребленного газа. Кроме того, еще одна проблема «Газпрома» — незаконные подключения и врезки, которые зачастую числятся как « потери при транспортировке».