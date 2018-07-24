«Газпром» нашел способ выявления хищений газа 

Как сообщает ИА «Интерфакс» со ссылкой на журнал «Газовая промышленность», российский газовый монополист разработал и планирует внедрить во всех дочерних газоснабжающих и газораспределительных компаниях аналитический и управленческий алгоритм, позволяющий выявлять воровство газа (небаланс).
Сократить небаланс можно при помощи систематизации, унификации и усовершенствования процедуры ежесуточного формирования оперативного баланса газа в части повышения прозрачности и оперативности выявления проблем с балансом газа. Оперативный учет топлива ведется по балансовым зонам, которые формируются на основе гидравлической связи источника газоснабжения, сетей газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования покупателей газа.
По данным газеты «Ведомости», наиболее остро проблема хищения газа наблюдается в республиках Северо-Кавказского федерального округа, где потери достигают 3,5 млрд кубометров в год или 16 млрд рублей. Так, в 2017 году на Кавказе было оплачено меньше 85% потребленного газа. Кроме того, еще одна проблема «Газпрома» — незаконные подключения и врезки, которые зачастую числятся как « потери при транспортировке».
К слову, на днях Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий наказание за самовольные врезки в трубопроводы, по которым идет газ, нефть и нефтепродукты. Ранее наказание заключалось в штрафах до 15 тыс. рублей для физических и до 80 тыс. для юридических лиц. Теперь при отягчающих обстоятельствах при повторных самовольных врезках может применяться и уголовное наказание — вплоть до 8 лет лишения свободы.