«Яндекс» увеличил выручку во втором квартале на 34%

Москва , 26 июля — «Вести. Экономика». Консолидированная выручка "Яндекса" по стандартам US GAAP во втором квартале 2018 года увеличилась по сравнению с уровнем второго квартала 2017 года на 34%, до 29,7 млрд рублей, сообщила компания.

Скорректированный показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) вырос на 23% и составил 8,8 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» увеличилась на 27%, до 5,1 млрд рублей.

Эти показатели учитывают результаты «Яндекс. Маркета» за 27 дней второго квартала — до момент закрытия сделки по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс. Маркета» со Сбербанком

После этой даты показатели «Яндекс. Маркета» отражаются в отчетности «Яндекса» пропорционально доле владения. Эффект от деконсолидации «Яндекс. Маркета» повлиял на показатель чистой прибыли «Яндекса» за второй квартал: показатель вырос почти в 10 раз и достиг 33,3 млрд рублей, при этом эффект от деконсолидации «Яндекс. Маркета» составил 28 млрд рублей.

По итогам полугодия консолидированная выручка «Яндекса» (с учетом «Яндекс. Маркета») выросла на 32%, до 56,3 млрд рублей. Скорректированная EBITDA за этот период показала рост на 17% — до 16,5 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль компании составила 9,1 млрд рублей, увеличившись на 17%.

В связи с особенностями учета показателей «Яндекс. Маркета» из-за сделки по созданию СП со Сбербанком «Яндекс» также опубликовал отдельный показатель выручки «Яндекс. Маркета» на сопоставимой основе (like-for-like).

По итогам второго квартала like-for-like выручка «Яндекс. Маркета» увеличилась на 21% и составила 1,4 млрд рублей, а по итогам первого полугодия выросла на 8% — до 2,7 млрд рублей.

Выручка «Яндекса» без учета «Яндекс. Маркета» во втором квартале показала рост на 39% и составила 29,4 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 32% (до 8,9 млрд рублей), а скорректированная чистая прибыль выросла на 44% (до 5,3 млрд рублей). Показатель чистой прибыли «Яндекса» без учета «Яндекс. Маркета» увеличился на 67% и составил 5,3 млрд рублей.

По итогам первого полугодия выручка «Яндекса» без учета «Яндекс. Маркета» показала рост на 35%, превысив 55 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 28% (до 16,8 млрд рублей), а скорректированная чистая прибыль — на 35% (до 9,4 млрд рублей).

На 30 июня остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов компании составил 97 млрд рублей на консолидированной основе (в том числе 27,2 млрд рублей относится к «Яндекс. Такси» и 32,1 млрд рублей — к «Яндекс. Маркету»).