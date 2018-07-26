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Консолидированная выручка «Яндекса» за первое полугодие выросла на 32%
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Консолидированная выручка «Яндекса» за первое полугодие выросла на 32% 

ТАСС 1 час назад
Фото: Прайм
ТАСС, 26 июля. Консолидированная выручка "Яндекса" за первое полугодие 2018 года выросла на 32% и составила 56,245 млрд рублей. Об этом сообщает компания.
ТАСС: последние новости
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