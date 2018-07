Фондовый рынок начал корректироваться 

Что касается американского фондового рынка, то там зафиксирована общая положительная динамика в основном за счет хороших отчетов от финансового и технологического секторов. акции JPMorgan Chase & Co поднялись на 1,8%, Bank of America — выросли на 2,1%, Wells Fargo — увеличились на 2,8%. Также компания по производству детских игрушек Hasbro Inc взлетела почти на 13% из-за хорошего отчета превысившего прогнозы аналитиков. Позитивное влияние на индексы американского фондового рынка оказали и бумаги компании Alphabet, которые на фоне отчётов выросли на 1,74%. Но есть некоторые эмитенты, которые повлияли отрицательно на индексы: бумаги Fiat Chrysler снизились на 1,8%, а акции Halliburton обвалились на 8,1% из-за того, что прогнозы аналитиков по прибыли компании за II квартал совпали. Также бумаги компании Tesla Inc. упали на 3,3%, так как компании на данный момент находиться в поисках инвестиций, для обеспечения стабильных объемов производства автомобилей.