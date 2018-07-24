Российский фондовый рынок начал корректироваться в сторону роста под действием некоторых эмитентов, а также в следствии отскока после продолжительного падения. Особое внимает инвесторов привлекли акции РУСАЛа за счёт возможного снятия санкций с данной компании.
Кроме того, был интересен ряд других эмитентов, которые стали объектом инвестирования: «Газпром», акции которого выросли на 1,4%, Россети (+1,04%), Сбербанк (+2%). Слабее рынка держалась компания «АЛРОСА», которая снизилась на 0,42% из-за негативного отчета за II квартал. На данный момент цены на нефть стабилизировались, что дает возможность общему состоянию рынка демонстрировать позитивный настрой рынка. При всех сложившихся условий, которые мы наблюдаем сейчас, российский фондовый рынок будет находиться в консолидации, а инвесторы будут следить за геополитическими факторами влияния и выбирать менее рискованные активы для своих инвестиций, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Что касается американского фондового рынка, то там зафиксирована общая положительная динамика в основном за счет хороших отчетов от финансового и технологического секторов. акции JPMorgan Chase & Co поднялись на 1,8%, Bank of America — выросли на 2,1%, Wells Fargo — увеличились на 2,8%. Также компания по производству детских игрушек Hasbro Inc взлетела почти на 13% из-за хорошего отчета превысившего прогнозы аналитиков. Позитивное влияние на индексы американского фондового рынка оказали и бумаги компании Alphabet, которые на фоне отчётов выросли на 1,74%. Но есть некоторые эмитенты, которые повлияли отрицательно на индексы: бумаги Fiat Chrysler снизились на 1,8%, а акции Halliburton обвалились на 8,1% из-за того, что прогнозы аналитиков по прибыли компании за II квартал совпали. Также бумаги компании Tesla Inc. упали на 3,3%, так как компании на данный момент находиться в поисках инвестиций, для обеспечения стабильных объемов производства автомобилей.
В итоге индекс Dow Jones понизился на 0,06%, индекс S&P 500 поднялся на 0,18%, а индекс NASDAQ вырос на 0,28%. Многие участники рынка несмотря на позитивную составляющую по отчетностям американских компаний, чуть сбавили свой пыл из-за обострения отношений между США и Ираном. Но в целом американский фондовый рынок демонстрирует позитивную динамику. Американский фондовый рынок также находится под давлением рыночных эмоций, что и обуславливает высокую волатильность.