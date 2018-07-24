Новая российская грузовая авиакомпания E-Cargo начнет полеты 24 июля 

Грузовая авиакомпания «Ерофей» (Хабаровск), которая с 24 июля начнет выполнять полеты под брендом E-Cargo, планирует перевозить грузы по внутренним и международным направлениям, сообщил RNS официальный представитель компании.
Первый рейс планируется выполнить из подмосковного аэропорта Домодедово в Певек на самолете Boeing 757-200F, который в настоящее время является единственным в авиапарке компании. Всего перевозчик рассчитывает до 2020 года довести число самолетов до пяти, уточнил представитель компании.
Авиакомпания изучает возможности базирования в аэропорту Домодедово или во Внуково. В настоящее время самолет E-Cargo находится в аэропорту Домодедово.
Компания «Ерофей» зарегистрирована 1 февраля 2017 года. Основным видом деятельности является перевозка воздушным грузовым транспортом.
Сертификат эксплуатанта компании «Ерофей» был выдан 19 июля 2018 года с аэропортом базирования Внуково, следует из материалов Росавиации.