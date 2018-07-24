Инвесторы вывели €38 млрд из европейских фондов на фоне угрозы «торговой войны»

Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». Европейские инвесторы в июне выводили наличные деньги из взаимных фондов самыми быстрыми темпами за почти пять лет. Отток составил €38,3 млрд на фоне опасений по поводу глобальной «торговой войны», сообщает Financial Times.

Фото: EPA-EFE/DANIEL DAL ZENNARO

Фонды акций, облигаций и денежного рынка, базирующиеся в Европе, в прошлом месяце наблюдали чистый отток в размере не менее €11 млрд, что стало худшим результатом с сентября 2013 г., свидетельствуют данные Thomson Reuters Lipper. Бегство инвесторов произошло на фоне обострения торгового конфликта между двумя крупнейшими в мире экономиками. Инвесторы опасаются, что затяжной торговый конфликт США с Китаем может нарушить глобальные цепочки поставок и отрицательно повлиять на рост мировой экономики. Как отмечает руководитель исследований Lipper по Европе, Ближнему Востоку и Африке Детлеф Глоу, повышенная незащищенность спровоцировала отток. Инвесторы опасаются «возможных „торговых войн“ и растущих политических разногласий между Ираном и США, что может привести к повышению цен на энергоносители и, следовательно, к более высоким затратам для компаний».

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