Плеер.ру погубила отчетность

Налоговики и ФСБ приостановили работу интернет-магазина электроники

Ритейлер электроники, к которому пришли с проверкой Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная служба безопасности (ФСБ), больше года не применял необходимую контрольно-кассовую технику, не отражал выручку в отчетности и не выплачивал с нее налогов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу налоговой.

«В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года», — уточнила пресс-служба.

Ведомство уточнило, что сейчас в офисе компании идут обыски. Источник агентства уточнил, что речь идет о магазине «Плеер.ру».

«Уже найдены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений. Расследование продолжается», — отметила пресс-служба ФНС.

Менеджер магазина, в свою очередь, заявил «Интерфаксу» , что магазин для посетителей пока работать работать не будет, но через сайт заказы принимаются, и товары будут доставляться курьерами. Он отказался представиться.

Пилотный проект с использованием онлайн-касс начался в 2014 г., напоминает агентство. К 1 июля 2017 г. на новый порядок передачи расчетов о сделках должны были перейти и интернет-продавцы, уточнила налоговая.