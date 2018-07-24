Плеер.ру погубила отчетность

Ритейлер электроники, к которому пришли с проверкой Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная служба безопасности (ФСБ), больше года не применял необходимую контрольно-кассовую технику, не отражал выручку в отчетности и не выплачивал с нее налогов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу налоговой.
«В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года», — уточнила пресс-служба.
Ведомство уточнило, что сейчас в офисе компании идут обыски. Источник агентства уточнил, что речь идет о магазине «Плеер.ру».
«Уже найдены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений. Расследование продолжается», — отметила пресс-служба ФНС.
Менеджер магазина, в свою очередь, заявил «Интерфаксу», что магазин для посетителей пока работать работать не будет, но через сайт заказы принимаются, и товары будут доставляться курьерами. Он отказался представиться.
Пилотный проект с использованием онлайн-касс начался в 2014 г., напоминает агентство. К 1 июля 2017 г. на новый порядок передачи расчетов о сделках должны были перейти и интернет-продавцы, уточнила налоговая.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что проверки ФСБ остановили работу интернет-магазина «Плеер.ру». Ритейлер работает на рынке более 15 лет, его работа не раз вызывала претензии конкурентов и отраслевых объединений.