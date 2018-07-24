Ещё
Плеер.ру погубила отчетность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Налоговики и ФСБ приостановили работу интернет-магазина электроники 

Ведомости 1 час назад
Ритейлер электроники, к которому пришли с проверкой Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная служба безопасности (ФСБ), больше года не применял необходимую контрольно-кассовую технику, не отражал выручку в отчетности и не выплачивал с нее налогов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу налоговой.
>> «Плеер.ру» приостановил работу после обысков
«В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года», — уточнила пресс-служба.
Ведомство уточнило, что сейчас в офисе компании идут обыски. Источник агентства уточнил, что речь идет о магазине «Плеер.ру».
«Уже найдены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений. Расследование продолжается», — отметила пресс-служба ФНС.
Менеджер магазина, в свою очередь, заявил «Интерфаксу», что магазин для посетителей пока работать работать не будет, но через сайт заказы принимаются, и товары будут доставляться курьерами. Он отказался представиться.
Пилотный проект с использованием онлайн-касс начался в 2014 г., напоминает агентство. К 1 июля 2017 г. на новый порядок передачи расчетов о сделках должны были перейти и интернет-продавцы, уточнила налоговая.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что проверки ФСБ остановили работу интернет-магазина «Плеер.ру». Ритейлер работает на рынке более 15 лет, его работа не раз вызывала претензии конкурентов и отраслевых объединений.
Ведомости: последние новости
Налоговики и ФСБ приостановили работу интернет-магазина электроники «Роскосмос» попросил Счетную палату о новой проверке «Новатэк» запустит вторую очередь «Ямал СПГ» раньше запланированного срока
Комментарии16
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой87
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов138
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции219
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков28
Основательница Femen покончила с собой57
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение