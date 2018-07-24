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Совокупный ущерб клиентов Natalie Tours может составить около 1,2 млрд рублей
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Совокупный ущерб клиентов Natalie Tours может составить около 1,2 млрд рублей
Говорит Москва
59 минут назад
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Ранее компания аннулировала все туры с 4 июля по 30 сентября текущего года включительно. По предварительной информации, ущерб коснётся свыше 30 тысяч туристов.
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