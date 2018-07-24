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Чистая прибыль банка UBS выросла на 12,5%
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Чистая прибыль банка UBS в I полугодии выросла на 12,5% 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Чистая прибыль крупнейшего банка Швейцарии UBS AG по итогам первого полугодия 2018 года выросла на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,801 миллиарда швейцарских франков (около 2,83 миллиарда долларов), говорится в отчете банка.
Разводненная прибыль на акцию составила 0,73 франка (0,74 доллара) против 0,64 франка (0,65 доллара) годом ранее. Операционная прибыль UBS выросла на 3% — до 15,252 миллиарда франков (около 15,394 миллиарда долларов).
По итогам второго квартала 2018 года чистая прибыль UBS увеличилась на 9% в годовом выражении — до 1,285 миллиарда швейцарских франков (около 1,297 миллиарда долларов).
Разводненная прибыль на акцию составила 0,33 франка (0,33 доллара) против 0,31 франка (0,31 доллара) годом ранее. Операционная прибыль UBS выросла на 3,9% — до 7,554 миллиарда франков (около 7,624 миллиарда долларов).
Банк UBS существует 150 лет и ведет работу более чем в 50 странах. Штаб-квартиры банка расположены в Базеле и Цюрихе.
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