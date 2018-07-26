В 2018 году «Обувь России» открыла 71 собственный магазин

Созданная в Новосибирске группа компаний «Обувь России» в первом полугодии 2018 года открыла 71 собственный магазин в 61 городе. Об этом говорится в отчете группы о показателях работы за шесть месяцев.

На Сибирь пришлось 48% новых магазинов, Урал и Центральную часть России — по 22%, Дальний Восток — 7%. 51 из них относится к сети Westfalika. Таким образом, число магазинов сетей «Обуви России» достигло 606, включая 113 франчайзинговых.

«Во втором квартале мы существенно увеличили выручку — на 22,3% до 2,225 млрд рублей; в целом за полугодие рост выручки составил 13,6% — до 4,482 млрд руб.», — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора и владельца группы Антона Титова

При этом, в сообщении указывается, что сопоставимые продажи в первом полугодии снизились на 5,2%, число чеков — на 8,5% при росте среднего чека на 3,7%. Отмечается также, что доля сопутствующих товаров в продажах выросла до 31,5%.

Фото: сайт группы компаний «Обувь России»