Западные банки купили облигации Газпрома

Иностранные банки приобрели 3 — 4% облигаций Газпрома , сообщила организаторы размещения.

Приобретя облигации Газпрома, западные банки впервые за несколько лет стали участниками размещения корпоративных бондов в рублях, передает ТАСС

Во вторник Газпром начал размещение биржевых облигаций с офертой через семь лет, ориентир ставки купона составляет 8,05 — 8,15% годовых, сообщил агентству источник на финансовом рынке.

Отмечается, что всего запланировано три выпуска: серии БО-07 на сумму до 10 млрд рублей и сроком обращения 15 лет, БО-22 и БО-23 — на сумму по 15 млрд рублей, срок обращения 30 лет.