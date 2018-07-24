Западные банки купили облигации «Газпрома»

Иностранные банки приобрели 3 — 4% облигаций Газпрома, сообщила организаторы размещения.
Приобретя облигации Газпрома, западные банки впервые за несколько лет стали участниками размещения корпоративных бондов в рублях, передает ТАСС.
Во вторник Газпром начал размещение биржевых облигаций с офертой через семь лет, ориентир ставки купона составляет 8,05 — 8,15% годовых, сообщил агентству источник на финансовом рынке.
Отмечается, что всего запланировано три выпуска: серии БО-07 на сумму до 10 млрд рублей и сроком обращения 15 лет, БО-22 и БО-23 — на сумму по 15 млрд рублей, срок обращения 30 лет.
Организаторы — Sberbank CIB, Газпромбанк, «Ренессанс капитал» и «ВТБ Капитал».