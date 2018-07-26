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ВТБ предоставил 1 млрд рублей ГК «Обувь России»
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ВТБ предоставил 1 млрд рублей ГК «Обувь России» 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Банк ВТБ открыл группе компаний «Обувь России» невозобновляемую кредитную линию в размере 1 млрд рублей сроком на пять лет. Денежные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании.
Общий кредитный лимит, установленный банком для группы, увеличился до 4,5 млрд рублей.
Руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Благодаря финансированию со стороны банка предприятием реализовано несколько проектов, послуживших его динамичному развитию. Партнерство с компанией „Обувь России“, одной из наиболее высокотехнологичных на российском обувном рынке, — пример поддержки перспективных производств и содействия укреплению различных отраслей российской экономики в целом».
Директор группы компаний «Обувь России» Антон Титов прокомментировал: «Мы рады продолжению сотрудничества с ведущим банком страны, который является нашим ключевым финансовым партнером. За последние несколько лет мы существенно нарастили объемы бизнеса, открыли новые направления, модернизировали производство и заняли лидирующие позиции в своем сегменте. Добиться столь высоких результатов нам удалось в том числе и благодаря финансовой поддержке банка».
«Обувь России» сотрудничает с группой ВТБ с октября 2013 года. Банк оказывает поддержку стратегическим проектам группы, а также финансирует текущую деятельность. За пять лет совместной работы общий объем финансовой поддержки составил 8 млрд рублей. Помимо кредитования, ВТБ предоставляет «Обуви России» услуги расчетно-кассового обслуживания, интернет-банкинга, инкассации, эквайринга, размещения депозитов и сопровождения внешнеэкономической деятельности. ВТБ Страхование является партнером «Обуви России» по корпоративному страхованию и продаже страховых продуктов в розничных сетях.
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