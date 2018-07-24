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На Среднем Урале управляющие компании массово лишают лицензий
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На Среднем Урале управляющие компании массово лишают лицензий 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Причина этом — ненадлежащее исполнение обязательств или банкротство. По решению суда, 12 УК остались без права управлять многоквартирниками, об этом сообщает во вторник, 24 июля, «АиФ-Урал».
Лицензии были аннулированы у трех компаний из Екатеринбурга — «СУЭРЖ-СК», «УК „Екатеринбург“ и УК „Красный двор“. Вместе с тем без права управлять многоквартирниками остались девять компаний из других городов Свердловской области. Так, в Кушве лицензию аннулировали у „Городская объединенная компания“, в Реже — у УК „ЖКХ“, в Нижнем Тагиле — у „Управляющей компании Дзержинского района“, в Североуральске — у УК „Веста“, в Первоуральске — у УК „Магнитка“, в Туринске у „Туринской управляющей компании“, в Богдановиче — у муниципальной управляющей компании „Уютный город“, в Нижней Туре — у „УК Энергетик“ и „Энергетик“.
Причинами отзыва лицензий стали ненадлежащее исполнение обязательств или банкротство. Только с начала 2018 года департамент Госжилстройнадзора региона выявил 26 управляющих компаний-банкротов. Теперь они не смогут управлять 473 многоквартирниками. 12 компаний были лишены этого права через суд, три отказались добровольно. Решение в отношении еще четырех УК будет принято в ближайшее время. Оставшиеся семь компаний вообще не управляли жилфондом.
Отметим, с 2018 года органы государственного жилищного надзора могут лишать УК права управлять многоквартирниками. В регионе в скором времени пройдет вторая волна аннулирования лицензий. В этот раз под прицел попадут компании, которые за полгода не приступили к управлению домами.
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