Ростех продал долю в Yota китайцам 

Госкорпорация Ростех продала долю в Yota Devices китайским инвесторам. Компания занималась разработкой YotaPhone — смартфона, от появления которого, по словам Дмитрия Медведева, должен был «напрячься Apple».
Пакет акций, который составляет 25,1% от общего их числа, купил консорциум КНР за 3 млрд рублей, сообщает Bloomberg.
Ранее News.ru писал, что разработчики российского смартфона Вера Козырь и Игорь Михненко занимались созданием «умного дома» для «Яндекса». Система может поступить в продажу уже осенью.