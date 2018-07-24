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Ростех продал долю в Yota китайцам
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Ростех продал долю в Yota китайцам 

News.ru 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Госкорпорация Ростех продала долю в Yota Devices китайским инвесторам. Компания занималась разработкой YotaPhone — смартфона, от появления которого, по словам Дмитрия Медведева, должен был «напрячься Apple».
Пакет акций, который составляет 25,1% от общего их числа, купил консорциум КНР за 3 млрд рублей, сообщает Bloomberg.
Ранее News.ru писал, что разработчики российского смартфона Вера Козырь и Игорь Михненко занимались созданием «умного дома» для «Яндекса». Система может поступить в продажу уже осенью.
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