Спрос на облигации «Газпрома» в размере 40 млрд рублей превысил предложение

Спрос на три выпуска облигаций «Газпрома» общим размером 40 млрд руб. превысил 53 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-президента Газпромбанка (организатор размещения) Дениса Шулакова.

По его словам, всего было подано более 50 заявок от различных инвесторов, в том числе и российских «дочек» иностранных банков и физлиц. Шулаков отметил, что это самое крупное корпоративное размещение на семь лет за последние годы. «Газпром» разместился по рыночным ставкам, об этом свидетельствует тот факт, что в сделке приняло участие не 2-3, а около 53 инвесторов», — сказал Шулаков.

Сбор заявок на три выпуска облигаций «Газпрома» проходил во вторник, 24 июля, с 11.00 до 16.00 мск. Техническое размещение запланировано на 31 июля.