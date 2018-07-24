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Спрос на облигации «Газпрома» в размере 40 млрд рублей превысил предложение
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Спрос на облигации «Газпрома» в размере 40 млрд рублей превысил предложение 

Ведомости 43 минуты назад
Спрос на три выпуска облигаций «Газпрома» общим размером 40 млрд руб. превысил 53 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-президента Газпромбанка (организатор размещения) Дениса Шулакова.
По его словам, всего было подано более 50 заявок от различных инвесторов, в том числе и российских «дочек» иностранных банков и физлиц. Шулаков отметил, что это самое крупное корпоративное размещение на семь лет за последние годы. «Газпром» разместился по рыночным ставкам, об этом свидетельствует тот факт, что в сделке приняло участие не 2-3, а около 53 инвесторов», — сказал Шулаков.
Сбор заявок на три выпуска облигаций «Газпрома» проходил во вторник, 24 июля, с 11.00 до 16.00 мск. Техническое размещение запланировано на 31 июля.
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