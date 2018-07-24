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Ритейлер «Лента» во II квартале увеличил выручку на 16,6%
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Ритейлер «Лента» во II квартале увеличил выручку на 16,6% 

Прайм 21 минуту назад
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Компания «Лента», один из крупнейших российских ритейлеров, во втором квартале 2018 года увеличила выручку на 16,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 99,775 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.
Продажи сети гипермаркетов «Ленты» выросли на 14,8% — до 93,518 миллиарда рублей, супермаркетов — на 51,5%, до 6,257 миллиарда рублей.
"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, является одной из крупнейших розничных сетей в России. На конец марта 2018 года компания управляла 338 магазинами в России — 232 гипермаркетами и 106 супермаркетами. Крупнейшими акционерами «Ленты» являются TPG Group (владеет 33,97% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (7,37%). Free float, по оценке компании, составляет 57,51%.
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