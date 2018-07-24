Ритейлер «Лента» во II квартале увеличил выручку на 16,6%

МОСКВА , 24 июл — ПРАЙМ. Компания «Лента» , один из крупнейших российских ритейлеров, во втором квартале 2018 года увеличила выручку на 16,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 99,775 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Продажи сети гипермаркетов «Ленты» выросли на 14,8% — до 93,518 миллиарда рублей, супермаркетов — на 51,5%, до 6,257 миллиарда рублей.