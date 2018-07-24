Прогноз результатов «Магнита» за II кв: эффекта от изменения команды пока не ожидается

В четверг, 26 июля, Магнит ( MGNT LI — ДЕРЖАТЬ) опубликует финансовую отчетность за 2 кв. 2018 г. по МСФО. Мы ожидаем, что, несмотря на недавние изменения в руководстве, динамика показателей компании останется в рамках негативных тенденций последнего времени, характеризующихся невпечатляющим ростом выручки и давлением на рентабельность. В частности, мы прогнозируем увеличение выручки Магнита на 8% (здесь и далее — год к году) до 311 млрд руб. (5,0 млрд долл.) и сокращение EBITDA на 9% до 25,2 млрд руб. (406 млн долл.). Это предполагает снижение рентабельности по EBITDA на 1,5 п.п. до 8,1%. Чистая прибыль, по нашим оценкам, упадет на 29% до 9,3 млрд руб. (151 млн долл.).

Компания, учитывая рыночную ситуацию, скорее всего, сохранит высокую промоактивность и продолжит масштабные ценовые инвестиции, что негативно скажется на уровне валовой рентабельности. Мы ожидаем, что валовая прибыль Магнита во 2 кв. 2018 г. вырастет меньше, чем выручка, а именно на 4,8% до 84,5 млрд руб. (1,4 млрд долл.).

Это предполагает снижение валовой рентабельности на 0,8 п.п. до 27,2%. При этом на динамику общих и административных расходов по-прежнему будут оказывать негативное влияние программа реконструкции и открытие новых магазинов.

Подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Магнита. Произведенное в прошлом месяце назначение Ольги Наумовой , ранее возглавлявшей Пятерочку, на должность исполнительного директора Магнита, на наш взгляд, приведет к попыткам достижения более агрессивных темпов роста и усилению конкуренции на рынке в целом.

Но эффект от смены руководящей команды Магнита и стратегии станет просматриваться в лучшем случае лишь через несколько кварталов.

В краткосрочной перспективе ключевым для рынка останется вопрос об отказе от возможной сделки по покупке фармдистрибьютора СИА Групп у Marathon Group, вызывающей значительные опасения у рынка. Мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Магнита.