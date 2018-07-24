Прогноз результатов «Магнита» за II кв: чистая прибыль снизилась на 44% г/г

Магнит ( MGNT LI: ПО РЫНКУ; РЦ $21,6/ГДР; MGNT RX: ПО РЫНКУ; РЦ 5 754 руб. /обыкновенную акцию) в четверг, 26 июля, представит финансовые результаты за 2К18 и проведет телефонную конференцию.

Выручка. По нашему прогнозу, выручка за 2К18 вырастет на 7,3% г/г до 309,1 млрд руб. Мы ожидаем, что рост LfL-выручки вызван следующими факторами: более высоким трафиком благодаря Чемпионату мира по футболу и давлением на средний чек из-за низкой продовольственной инфляции (0,4% г/г) в 2К18, а также интенсивной маркетинговой активностью. Еще один негативный фактор для роста выручки, специфический исключительно для Магнита, — это продолжающаяся программа переоборудования магазинов, в соответствии с которой в этом году будет переоборудовано 1 200 магазинов и еще 300 в рамках упрощенной программы переоборудования.

Рентабельность. По нашей оценке, EBITDA за 2К18 составит 21,6 млрд руб., что на 22% ниже г/г при рентабельности EBITDA 7% (что на 2,6 п.п. ниже г/г и на 0,1 п.п. ниже к/к). Мы считаем, что компания продолжала активно инвестировать в цены, чтобы поддержать трафик. Приход новой команды менеджмента увеличит статью общих, хозяйственных и административных расходов. Мы ожидаем, что чистая прибыль снизится на 44% г/г до 7,4 млрд руб. на фоне тех же факторов, что и EBITDA, а также повышения расходов на износ и амортизацию (из-за программы переоборудования магазинов).

Влияние на акции. Надежного консенсус-прогноза в данный момент нет. Мы ожидаем, что компания представит слабые цифры за 2К18 из-за низкой инфляции, напряженной конкуренции, продолжающейся программы переоборудования магазинов и перестановок в менеджменте в течение квартала, которые привели к тому, что не так давно в компанию пришла новая команда. Краткосрочных триггеров роста мы также не видим: первый возможный катализатор роста появится 26 сентября, когда Магнит проведет День инвестора.

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