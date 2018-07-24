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АТОР: более 30 тысяч человек могут пострадать от аннуляции туров «Натали Турс»
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АТОР: более 30 тысяч человек могут пострадать от аннуляции туров «Натали Турс» 

RT на русском 25 минут назад
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что аннуляция туров «Натали Турс» может затронуть около 30,8 тыс. человек.
«Согласно последним данным, полученным от осведомленных источников «Вестника АТОР», до конца 2018 года юрлица туроператора реализовали клиентам 14 тысяч путёвок. Таким образом, по предварительной оценке, аннуляция туров «Натали Турс» может затронуть порядка 30,8 тысяч человек. Соответственно, объём ущерба может составить 1 млрд 183 млн рублей», — говорится в сообщении АТОР.
Также ассоциация отмечает, что у туристов могут возникнуть проблемы при получении страховых выплат.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на АТОР сообщало, что ситуация с компанией «Натали Турс» не сказалась на активности россиян в покупке пакетных туров.
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