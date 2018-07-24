АТОР: более 30 тысяч человек могут пострадать от аннуляции туров «Натали Турс»

«Согласно последним данным, полученным от осведомленных источников «Вестника АТОР», до конца 2018 года юрлица туроператора реализовали клиентам 14 тысяч путёвок. Таким образом, по предварительной оценке, аннуляция туров «Натали Турс» может затронуть порядка 30,8 тысяч человек. Соответственно, объём ущерба может составить 1 млрд 183 млн рублей», — говорится в сообщении АТОР.

Также ассоциация отмечает, что у туристов могут возникнуть проблемы при получении страховых выплат.