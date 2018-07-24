У бизнеса появились новые проблемы

К 2025 году общемировой объем информации превысит 163 трлн Гб. Такие объёмы не идут на пользу компаниям: они по-прежнему не достигли полного понимания клиентов.

Компании осознают ценность данных и важность глубокого понимания клиентов. Исследование Experian показало, что, например, четыре из пяти британских компаний (83%) считают данные неотъемлемой частью формирования бизнес-стратегии, 81% респондентов полагаются на них при принятии ключевых решений, 65% компаний считают основным приоритетом улучшение знаний о клиентах.

Однако, несмотря на доступность немыслимого ранее объема информации, только каждая пятая компания (19%) уверена, что раскрывает весь потенциал имеющихся в ее распоряжении данных.