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Китай инвестирует 1 миллиард долларов в Hyperloop
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Китай инвестирует 1 миллиард долларов в Hyperloop 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Всего через день после того, как Hyperloop TT объявила о сделке в Китае, другой высокоскоростной транспортный стартап поступил аналогичным образом. Arrivo вступила в партнерство с компанией GTA, принадлежащей китайскому правительству. В рамках сделки GTA предоставит кредит на сумму 1 миллиард долларов для поддержки проектов Arrivo во всем мире.
Arrivo — это проект, основанный Броганом Бамброганом и другими сотрудниками, покинувшими Hyperloop One. Идея заключается в том, чтобы транспортные средства передвигались в закрытых туннелях от пункта А до пункта Б со скоростью 320 километров в час (200 миль в час) вместо того, чтобы использовать существующее магистрали для более медленных скоростей. Тот факт, что Arrivo является второй компанией «Hyperloop», которая согласилась на китайскую поддержку на этой неделе, подтверждает растущий интерес к подобным системам. Bloomberg считает, что сумма в 1 миллиард долларов может предоставить возможность построить до трех веток, протяжностью около 15 километров, а также такие партнерские отношения позволят убедить инвесторов в важности проектов в долгосрочной перспективе.
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