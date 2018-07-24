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OMV ожидает цену нефти в 2019 году в диапазоне $70-80 за баррель
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OMV ожидает цену нефти в 2019 году в диапазоне $70-80 за баррель 

ТАСС 1 час назад
OMV ожидает цену нефти в 2019 г. в диапазоне $70-80 за баррель на фоне сокращения предложения — глава компании Зеле.
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