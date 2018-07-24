OMV не исключает подписания нового контракта на поставку газа с «Газпромом» 

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Крупнейшая в Центральной Европе нефтегазовая компания OMV (Австрия), недавно продлившая соглашение о поставках газа с "Газпромом" до 2040 года, не исключает подписания нового контракта до истечения этого срока в случае роста спроса на газ. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель правления OMV Райнер Зеле.
"Европе нужно будет импортировать значительно больше газа. И эта потребность настолько велика, что пирог достаточно большой и по кусочку достанется всем. И объемы из России увеличатся, и больше СПГ будет ввозиться, и из Норвегии газ будет поставляться. Если я окажусь прав, может быть, мы с Алексеем Миллером (глава «Газпрома» — прим. ТАСС) и еще один договор подпишем", — отметил Зеле.