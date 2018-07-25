«Газпром» построил 90,5% газопровода для поставок в Китай

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. "Газпром" построил 90,5% (1954 км) газопровода «Сила Сибири», по которому планируются поставки газа в Китай , говорится в сообщении российского газового холдинга.

Газопровод построен от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем в Амурской области . Основные строительные работы планируют завершить в 2018 году.

Из газа, поступающего по «Силе Сибири», будут выделяться ценные для газохимической и других отраслей компоненты. Для этого «Газпром» создает Амурский газоперерабатывающий завод — крупнейший в России и второй по мощности в мире. Уже готова первоочередная железнодорожная и речная инфраструктура для доставки грузов. В настоящее время компания реализует основной этап строительства завода.

Ведется обустройство базового для Якутского центра Чаяндинского месторождения. Строительная готовность объектов, необходимых для начала добычи газа, составляет 50%, сообщил «Газпром». Срок начала поставок российского газа в Китай — 20 декабря 2019 года, заявил холдинг.