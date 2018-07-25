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«Газпром» построил 90,5% газопровода для поставок в Китай
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«Газпром» построил 90,5% газопровода для поставок в Китай 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. "Газпром" построил 90,5% (1954 км) газопровода «Сила Сибири», по которому планируются поставки газа в Китай, говорится в сообщении российского газового холдинга.
Газопровод построен от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем в Амурской области. Основные строительные работы планируют завершить в 2018 году.
Из газа, поступающего по «Силе Сибири», будут выделяться ценные для газохимической и других отраслей компоненты. Для этого «Газпром» создает Амурский газоперерабатывающий завод — крупнейший в России и второй по мощности в мире. Уже готова первоочередная железнодорожная и речная инфраструктура для доставки грузов. В настоящее время компания реализует основной этап строительства завода.
Ведется обустройство базового для Якутского центра Чаяндинского месторождения. Строительная готовность объектов, необходимых для начала добычи газа, составляет 50%, сообщил «Газпром». Срок начала поставок российского газа в Китай — 20 декабря 2019 года, заявил холдинг.
По газопроводу «Сила Сибири» газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так на экспорт в Китай. Согласно контракту, подписанному 21 мая 2014 года между «Газпромом» и китайской CNPC Сумма контракта — $400 млрд
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