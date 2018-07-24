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FT: Усманов хочет продать принадлежащие ему акции английского ФК «Арсенал»
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FT: Усманов хочет продать принадлежащие ему акции английского ФК «Арсенал» 

ТАСС 27 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 24 июля. Российский бизнесмен Алишер Усманов активно изучает возможность продажи 30% принадлежащих ему акций лондонского футбольного клуба «Арсенал». Об этом сообщает газета Financial Times.
Усманов является владельцем 30,04% акций «Арсенала». Ранее сообщалось, что он пытался выкупить мажоритарный пакет акций у американского предпринимателя Стэна Кронке (его доля — 67%), однако стороны не пришли к соглашению.
Как сообщает издание со ссылкой на два источника близких к бизнесмену, Усманов смирился с тем фактом, что Кронке никогда не продаст ему контрольный пакет акций клуба.
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