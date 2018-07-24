Тема торговой войны с повестки не снимается

Вчера индекс МосБиржи вырос на 0,6%. Особого оптимизма сейчас на рынке не наблюдается: индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) (-0,66%) остается под понижаемся трендом, итоги встречи Трампа и Путина скромны и относятся не к снятию санкций, а к национальной безопасности. Возникновение коррекционного движения на американском фондовом рынке в августе или сентябре меня не удивит, и это тоже не способствует оптимизму. Начинаются большие размещения американских «трежерис». Госдолг США будет значительно увеличен, как и сообщали ранее власти страны. Это, в свою очередь, негативно повлияет на фондовый рынок. В истории уже были примеры аналогичных ситуаций. Например, весной 2018 года после увеличения госдолга США участники рынка наблюдали коррекцию. Не исключаю возможность повторения такого сценария.

Доллар же, по моим прогнозам, в ближайшие месяцы не будет тестировать более низкие отметки — 61 и 60. Ведь период сильного рубля, длившийся почти 1,5 года, закончился. Инвесторы, которые не совершили покупки доллара ниже 60 рублей, упустили хорошую сделку. Ведь ситуация на российском фондовом рынке сейчас не слишком хорошая. Это касается и фондов, инвестирующих в развивающие рынки, и платежей по внешним долгам и закончившегося дивидендного сезона.

Американский фондовый рынок закрылся вблизи нулевых отметок. Тема торговой войны с трейдерской повестки не снимается. В пятницу он высказывал своё недовольство политикой ФРС постепенного повышения процентных ставок. Трамп сказал, что она может нивелировать эффект от проводимой им политики бюджетного стимулирования, целью которой служит вызвать экономический рост в девятый год подряд, несмотря на трения США с торговыми партнерами по всему миру.

В интервью CNBC Трамп сказал, что «готов» ввести пошлины на все товары, импортируемые из Китая в США. Объем этих товаров составляет более $500 млрд А в четверг Трамп пригрозил «гигантским наказанием» Евросоюзу и подтвердил намерение ввести пошлины на импорт автомобилей.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, полномасштабная торговая война приведет к снижению прибыли американских компаний на 15%. Ускорение темпов введения новых пошлин США несет в себе риск для прибыли компаний из индекса S&P 500 в виде падения выручки от экспорта и увеличения затрат для американских компаний, сообщает Goldman Sachs. Введение 10% пошлин на весь импорт из Китая понизит прогноз Goldman Sachs по прибыли на акцию компаний из S&P 500 в 2019 году на 3%, сообщил главный стратег по американскому фондовому рынку в Goldman Sachs Дэвид Костин . Если «конфликт разрастется» и 10% пошлины будут введены на все товары, импортируемые в США, то аналитики Goldman Sachs понизят свой прогноз по прибыли на акцию в 2019 году на 15% до $145. На данный момент, экономисты Goldman Sachs оценивают в 60% вероятность введения США пошлин на $200 млрд объем импортируемых товаров из Китая, которые недавно попали в список, сообщает Костин. Некоторые отрасли пострадают от ужесточения торговой войны особенно сильно, полагает Костин, особо отметив нефтяные и угольные компании, которые отличаются большой цепочкой поставок, завязанной на международную торговлю.

«Те отрасли, которые сильно зависят от импорта, теоретически сильнее всех могут пострадать от нарушения цепочки поставок из-за роста торговой напряженности. Компании по производству нефтепродуктов и продуктов переработки угля, транспортные компании, компьютерные компании и производители электроники отличаются наивысшей долей затрат на импорт для производства продаваемой продукции. Тем временем, компании сферы услуг, скорее всего, будут относительно защищены», — пишут аналитики Goldman Sachs во главе с Дэвидом Костином. В случае усугубления торговых разногласий может показать результат лучше рынка такая стратегия, как инвестирование в компании, у которых большая часть выручки поступает с продаж на внутреннем рынке, говорит Костин.

«В рамках нашего базового сценария мы прогнозируем рост индекса S&P 500 на 2% до 2850 в конце 2018 года и на 7% до 3000 в конце 2019 года, — сообщает Дэвид Костин из Goldman Sachs. — В случае жесткой глобальной торговой войны, наш прогноз по прибыли на акцию в 2019 году может быть понижен до $145 и форвардные мультипликаторы P/E могут сократиться на 10% до 15х. В этом случае индекс S&P 500 может упасть до 2200 к концу 2018 года».

На текущей неделе ожидается самое большое число квартальных финансовых отчетов компаний из S&P 500. За пять дней около 174 компаний представят свои результаты. В целом, фундаментальные показатели рынка довольно сильны и для «быков» в этом есть опасность. Может оказаться, что хорошие показатели по прибыли уже учтены в ценах.