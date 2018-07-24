Чистая прибыль Alphabet выросла на 41%

Американский холдинг Alphabet Inc. , владеющий компанией Google, по итогам первой половины 2018 года нарастил в годовом выражении чистую прибыль на 40,7% — до 12,596 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга.
Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 17,89 доллара против 12,74 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 25,7% — до 63,803 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала чистая прибыль Alphabet опустилась на 9,3% — до 3,195 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 4,54 доллара против 5,01 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 25,6% — до 32,657 миллиарда долларов.
"Мы продемонстрировали очередной квартал с очень хорошими результатами", — приводятся в релизе слова финансового директора корпорации Рут Поре (Ruth Porat).
По ее словам, инвестиционная политика компании среди прочего приносит позитивные результаты для рекламодателей и открывает новые возможности для бизнеса Google и Alphabet.
Число сотрудников компании по состоянию на 30 июня 2018 года составляет 89,058 тысячи человек.
В августе 2015 года было объявлено, что Alphabet станет холдинговой компанией. Корпорация Google с поисковой системой, Android и YouTube 2 октября 2015 года вошли в холдинг Alphabet. Компания получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. На прошлой неделе Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 4,34 миллиарда евро за "нарушение антимонопольных правил ЕС" и "незаконные ограничения" для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи. Google заявила, что обжалует решение ЕК.