Чистая прибыль Alphabet выросла на 41%

Чистая прибыль Alphabet за I полугодие 2018 г выросла на 41%

Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 17,89 доллара против 12,74 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 25,7% — до 63,803 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Alphabet опустилась на 9,3% — до 3,195 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 4,54 доллара против 5,01 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 25,6% — до 32,657 миллиарда долларов.

"Мы продемонстрировали очередной квартал с очень хорошими результатами", — приводятся в релизе слова финансового директора корпорации Рут Поре (Ruth Porat).

По ее словам, инвестиционная политика компании среди прочего приносит позитивные результаты для рекламодателей и открывает новые возможности для бизнеса Google и Alphabet.

Число сотрудников компании по состоянию на 30 июня 2018 года составляет 89,058 тысячи человек.