РСХБ на Алтае подвел итоги первого полугодия по розничному направлению 

В I полугодии 2018 года Алтайский филиал Россельхозбанка выдал жителям двух Алтаев свыше 2,9 млрд рублей кредитных средств, что превышает показатели аналогичного периода 2017 года более чем на 37%. При этом общий кредитный портфель физических лиц на 1 июля 2018 года превысил 10,5 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 560 млн рублей. Количество заемщиков филиала Банка составляет свыше 112 тысяч человек. Наиболее востребованными в текущем году традиционно остаются потребительские кредиты и ипотека. За отчетный период наблюдался стабильный рост объема привлеченных средств в розничном сегменте. С начала 2018 года средства на счетах физических лиц превысили отметку в 14,4 млрд рублей, увеличившись более чем на 1,2 млрд рублей. Основная часть в портфеле привлеченных средств населения — 13 млрд рублей, приходится на срочные вклады жителей двух регионов. Количество вкладчиков в Алтайском филиале превысило 73 тысячи.
«Мы постоянно работаем над поддержанием высоких стандартов обслуживания клиентов. Наши продукты разработаны специально с учетом потребностей населения. Надежность Банка, конкурентные предложения по кредитным и депозитным продуктам, качественное и внимательное обслуживание — все это влияет на выбор Банка нашими клиентами», — подчеркнул директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Владимир Богданов.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.