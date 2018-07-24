Взлетит ли Boeing?

Москва, 24 июля — «Вести. Экономика» 25 июля авиастроитель отчитается о результатах второго квартала. Аналитики ожидают роста показателей.

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Рост поставок во втором квартале, несколько стратегических сделок и стабильный денежный поток обеспечили большую доходность для акционеров Boeing за последний год, при этом акции выросли почти на 67% по сравнению с 14-процентным ростом остальной части рынка. В то время как усиливающиеся опасения по поводу торговой войны снизили ожидания рынка, Boeing выступает лидером промышленного индекса Dow Jones. Аналитики полны оптимизма по поводу будущего отчета авиастроителя. Так аналитик Credit Suisse Роберт Спингарн заявил, что ожидает ∎отличного квартального отчета∎, чему способствуют ∎достойные∎ поставки в коммерческом сегменте и ∎продолжающееся улучшение бизнеса∎. Конкретные ожидания Ожидается, что авиастроитель немного повысит прогноз прибыли на весь год, с консенсусной оценкой аналитиков на уровне $ 14,53 за акцию. Ранее руководство компании ставило диапазон от $ 14,30 до $14,50. ∎Может быть дополнительный потенциал роста, учитывая устойчивый трафик авиакомпании и благоприятную производственную среду", — пишет аналитик Cowen Кай фон Румор. Прибыль за второй квартал ожидается на уровне $ 3,25 на акцию, при выручке $ 24,04 млрдОжидается, что активный рост оборота Boeing продолжится, что еще больше подстегнет рост акций. Три аналитика, опрошенные Bloomberg, полагают, что компания во втором квартале сгенерирует $2,11 млрд свободного денежного потока. Роберт Шпингарн из Credit Suisse, не включенный в опрос Bloomberg, ожидает свободный денежный поток около $3,4 млрд Правда, апо мнению эксперта, могут возникнуть небольшие сложности из-за снижения поставок военных самолетов и потенциально более слабой денежной маржи на модель 787.