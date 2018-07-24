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Открыть страховую компанию станет дороже
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Открыть страховую компанию станет дороже 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Тем, кто с 2019 года захочет открыть в России страховую компанию, придётся выложить больше денег, чем сейчас, — повышается размер уставного капитала, где максимальная сумма составит 600 миллионов рублей. Процесс будет идти в три этапа: с 2020 по 2022 год.
1 января 2020 года минимальный капитал для универсальных компаний, не занимающихся страхованием жизни, будет установлен на уровне 180 миллионов рублей, с 1 января 2021 года он станет уже 240 миллионов рублей, а с 1 января 2022 года — 300 миллионов рублей. Соответствующий закон 24 июля планирует рассмотреть Совет Федерации.
В документе прописаны более строгие требования для тех, кто занимается страхованием жизни россиян. Такие компании с 1 января 2020 года в уставном капитале должны будут иметь 310 миллионов рублей, с 2021 года — 380 миллионов рублей и с 2022 года — 450 миллионов рублей.
Что касается перестраховщиков, то они будут платить больше всех: 520 миллионов рублей — с 1 января 2020 года, 560 миллионов рублей — с 2021 года и 600 миллионов рублей — с 2022 года.
Расширится и перечень документов, которые должны будут предоставлять страховщики — соискатели на получение лицензии, а также поменяется порядок расчёта страховых тарифов.
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