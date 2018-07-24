В первом полугодии 2018г. Богучанская ГЭС произвела более 6 млрд кВт•ч электроэнергии

Во II квартале 2018 г. выработка ПАО «Богучанская ГЭС» составила 3 млрд 361 млн, за первое полугодие — 6 млрд 164 млн кВт•ч. Всего с момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года по 1 июля 2018 года Богучанская ГЭС произвела 60 млрд 176,6 млн кВт•ч.

Платежи в бюджеты разных уровней и во внебюджетные фонды в первом полугодии 2018 года составили 2 млрд 361 млн рублей. Федеральный бюджет получил от ПАО «Богучанская ГЭС» 1 млрд 650,8 млн рублей, в том числе в виде налога на добавленную стоимость выплачено 1 млрд 163 млн рублей, налога на прибыль организаций — 316,8 млн, налога на доходы физических лиц — 41 млн рублей. Размер платы за пользование водными объектами превысил 126,5 млн рублей.

В бюджет Красноярского края за отчетный период Богучанская ГЭС заплатила 625,9 млн рублей, основную часть этой суммы составил налог на имущество организаций. Отчисления в местный бюджет составили 9,54 млн рублей; отчисления во внебюджетные фонды превысили 74,7 млн рублей.

По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС» Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»