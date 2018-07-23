ОБЗОР — Рубль перед закрытием рос к доллару и евро на геополитическом позитиве

МОСКВА , 23 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров . Рубль в понедельник вечером повышался к доллару и евро на фоне надежд на снижение геополитических рисков, говорят трейдеры.

Приближение пика налогового периода июля также поддерживает курс рубля, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами «завтра» к 22.36 мск снижался на 50 копеек, до 63,01 рубля, курс евро — на 77 копеек, до 73,68 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

Курс рубля днем рос к доллару и евро, отыгрывая рост надежд на снижение геополитических рисков на фоне новостей по "Русалу" . Так, глава министерства финансов США Стивен Мнучин сообщил, что ведомство получило от «Русала» предложения, которые могут привести к выводу компании из-под действия американских санкций. При этом детали пока не разглашаются. Министр добавил, что американская администрация хотела бы найти приемлемое решение по этому вопросу.

Дополнительную поддержку рубль получает от приближения пика налогового периода июля в РФ (25 числа).

В итоге, доллар и евро вечером теряли 0,8-1% к рублю. Рублевая цена нефти колеблется в районе отметки 4,6 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль поддерживается спросом экспортеров на отечественную валюту в рамках очередного налогового периода, рассуждает Анна Бодрова из компании «Альпари».

"Пик придется на 25 июля, когда компании должны будут уплатить НДПИ, НДС, акцизы, … (страховые взносы — ред.) и часть других сборов. Спрос на рубли в налоговый период может способствовать большей стабильности российской валюты, но только в случае совпадения других факторов. Доллар пока нормально себя чувствует в коридоре 63-64 рубля, евро — в пределах 73,8-74,5 рубля", — добавила она.