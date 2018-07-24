Компания Xiaomi представила новый умный кондиционер

Пекин, 24 июля / Синьхуа / — Китайская высокотехнологичная компания Xiaomi в понедельник представила новый умный кондиционер, являющийся воплощением последних усилий компании, направленных на расширение экосистемы своей интеллектуальной продукции.

Устройство выполнено в минималистичном дизайне, управляется с помощью мобильного приложения, принимает голосовые команды, а также способно регулировать температуру с точностью до 0,1 градуса Цельсия, говорится в заявлении компании.

Стоимость нового смарт-кондиционера составляет 1999 юаней /294,4 долл. США /.

Для компании Xiaomi это уже второй «набег» на сектор кондиционирования воздуха после того, как в 2015 году она объединила усилия с производителем бытовой техники Midea Group для создания умного кондиционера.

Новый кондиционер пополнил семейство умных продуктов компании Xiaomi, включающее холодильники, воздухоочистители, настольные лампы и роботы-пылесосы.

Созданная в 2010 году в качестве производителя мобильных телефонов компания Xiaomi превратилась в интернет-компанию, создающую устройства, подключенные к интернету вещей. -0-