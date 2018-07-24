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Компания Xiaomi представила новый умный кондиционер
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Компания Xiaomi представила новый умный кондиционер 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: mobiguru.ru
Пекин, 24 июля /Синьхуа/ — Китайская высокотехнологичная компания Xiaomi в понедельник представила новый умный кондиционер, являющийся воплощением последних усилий компании, направленных на расширение экосистемы своей интеллектуальной продукции.
Устройство выполнено в минималистичном дизайне, управляется с помощью мобильного приложения, принимает голосовые команды, а также способно регулировать температуру с точностью до 0,1 градуса Цельсия, говорится в заявлении компании.
Стоимость нового смарт-кондиционера составляет 1999 юаней /294,4 долл. США/.
Для компании Xiaomi это уже второй «набег» на сектор кондиционирования воздуха после того, как в 2015 году она объединила усилия с производителем бытовой техники Midea Group для создания умного кондиционера.
Новый кондиционер пополнил семейство умных продуктов компании Xiaomi, включающее холодильники, воздухоочистители, настольные лампы и роботы-пылесосы.
Созданная в 2010 году в качестве производителя мобильных телефонов компания Xiaomi превратилась в интернет-компанию, создающую устройства, подключенные к интернету вещей. -0-
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